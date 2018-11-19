بث مباشر مباراة ألمانيا وهولندا | دوري الأمم الأوروبية | تابع لايف مشاهدة مباراة ألمانيا وهولندا اليوم بث مباشر | HD









بعد غيابه عن مواجهة روسيا الماضية التي فاز بها المانشافت، يتواصل عدم ظهور جناح باريس سان جيرمان أمام هولندا.





بث مباشر مباراة ألمانيا وهولندا | دوري الأمم الأوروبية | تابع لايف مشاهدة مباراة ألمانيا وهولندا اليوم بث مباشر | HD





وجاء ذلك عبر الحساب الرسمي لألمانيا عبر "تويتر"، حيث أكد غياب اللاعب عن التدريبات وعدم ظهوره أمام الطواحين.





بث مباشر مباراة ألمانيا وهولندا | دوري الأمم الأوروبية | تابع لايف مشاهدة مباراة ألمانيا وهولندا اليوم بث مباشر | HD





في مباراة قوية يحل المنتخب الهولندي ضيفا ثقيلا على نظيره الألماني على ملعب فيلتنز أرينا في مدينة شالكه في العاشرة الا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، اليوم الأثنين الموافق 19 نوفمبر 2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدوري الأمم الأوروبية، كورة ستار مشاهدة مباراة المانيا وهولندا بث مباشر اليوم الأثنين في دوري الأمم الأوروبية.

بث مباشر مباراة ألمانيا وهولندا | دوري الأمم الأوروبية | تابع لايف مشاهدة مباراة ألمانيا وهولندا اليوم بث مباشر | HD

يحلم منتخب هولندا بتحقيق فوز تاريخي على الماكينات الألمانية، من أجل خطف بطاقة التأهل للمربع الذهبي للبطولة من نظيره الفرنسي بطل العالم والمتصدر برصيد 7 نقاط، حيث تحتل الطواحين الهولندية المركز الثاني بـ6 نقاط، وكانت هولندا قد حققت فوزا غاليا بهدفين دون رد على فرنسا في المباراة الأخيرة.

بث مباشر مباراة ألمانيا وهولندا | دوري الأمم الأوروبية | تابع لايف مشاهدة مباراة ألمانيا وهولندا اليوم بث مباشر | HD





على الجانب الأخر لن يقبل المنتخب الألماني بهزيمة جديدة له في المسابقة، بعدما ضمن الهبوط رسميا للمستوى الثاني لدوري الأمم الأوروبية، حيث يحتل المركز الأخير برصيد نقطة وحيدةن ليواصل معاناته منذ الخروج من الدور الأول لمونديال روسيا 2018 وفقدانه اللقب الذي حققه قبل أربعة أعوام في البرازيل.

بث مباشر مباراة ألمانيا وهولندا | دوري الأمم الأوروبية | تابع لايف مشاهدة مباراة ألمانيا وهولندا اليوم بث مباشر | HD

وتقام مباراة مباراة منتخب هولندا أمام ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية في تمام الساعة 21.45 توقيت القاهرة – 23.45 توقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت إتش دي 2.

بث مباشر مباراة ألمانيا وهولندا | دوري الأمم الأوروبية | تابع لايف مشاهدة مباراة ألمانيا وهولندا اليوم بث مباشر | HD



