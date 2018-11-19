ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محمد الملاح ناعيًا الشيخ محمود أبو الوفا: "هرم مصر الرابع.. ورجل لن يتكرر"

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 09:00 م
محمد الملاح ناعيًا الشيخ محمود أبو الوفا: هرم مصر الرابع.. ورجل لن يتكرر
محمود أبو الوفا
طباعة
أمنية فوزي
 
نعى القارئ محمد الملاح، الشيخ الراحل محمود أبو الوفا الصعيدي، قائلًا: "مصر كلها فقدت قارئ من أعظم قرائها وعالم من أفضل علمائها"

وتابع "الملاح"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار وان" مساء الإثنين: "الشيخ محمود أبو الوفا هو الهرم الرابع لمصر، ولا يقل عن العمالقة الكبار، رجل لن يتكرر".

ولفت إلى أن الشيخ لم يمرض قبل وفاته، ودفن في مقابر طريق السويس، موضحًا أن العزاء غدًا بدار المناسبات أمام محطة مترو المعادي.
المزيد عن: وفاة محمود أبو الوفا الصعيدى محمود أبو الوفا محمد الملاح اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
ألمانيا
-
x
21:45
-
هولندا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/19/2018 9:10:00 PM