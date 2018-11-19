محمد الملاح ناعيًا الشيخ محمود أبو الوفا: "هرم مصر الرابع.. ورجل لن يتكرر"

نعى القارئ محمد الملاح، الشيخ الراحل محمود أبو الوفا الصعيدي، قائلًا: "مصر كلها فقدت قارئ من أعظم قرائها وعالم من أفضل علمائها"



وتابع "الملاح"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار وان" مساء الإثنين: "الشيخ محمود أبو الوفا هو الهرم الرابع لمصر، ولا يقل عن العمالقة الكبار، رجل لن يتكرر".



ولفت إلى أن الشيخ لم يمرض قبل وفاته، ودفن في مقابر طريق السويس، موضحًا أن العزاء غدًا بدار المناسبات أمام محطة مترو المعادي.

