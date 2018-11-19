رابط يلا شوت مباراة ألمانيا وهولندا بث مباشر Live – كورة أون لاين Germany vs Netherlands اتش دي | ON LINE | كورة أونلاين

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وصف راينهارد جريندل خروج ألمانيا من تصنيف المستوى الأول في البطولة القارية بالمرير، كما أنه أشار إلى مرور الكرة الألمانية بعام سيئ.





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في مباراة قوية يحل المنتخب الهولندي ضيفا ثقيلا على نظيره الألماني على ملعب فيلتنز أرينا في مدينة شالكه في العاشرة الا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، اليوم الأثنين الموافق 19 نوفمبر 2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدوري الأمم الأوروبية، كورة ستار مشاهدة مباراة المانيا وهولندا بث مباشر اليوم الأثنين في دوري الأمم الأوروبية.

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يحلم منتخب هولندا بتحقيق فوز تاريخي على الماكينات الألمانية، من أجل خطف بطاقة التأهل للمربع الذهبي للبطولة من نظيره الفرنسي بطل العالم والمتصدر برصيد 7 نقاط، حيث تحتل الطواحين الهولندية المركز الثاني بـ6 نقاط، وكانت هولندا قد حققت فوزا غاليا بهدفين دون رد على فرنسا في المباراة الأخيرة.

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على الجانب الأخر لن يقبل المنتخب الألماني بهزيمة جديدة له في المسابقة، بعدما ضمن الهبوط رسميا للمستوى الثاني لدوري الأمم الأوروبية، حيث يحتل المركز الأخير برصيد نقطة وحيدةن ليواصل معاناته منذ الخروج من الدور الأول لمونديال روسيا 2018 وفقدانه اللقب الذي حققه قبل أربعة أعوام في البرازيل.

رابط يلا شوت مباراة ألمانيا وهولندا بث مباشر Live – كورة أون لاين Germany vs Netherlands اتش دي | ON LINE

وتقام مباراة مباراة منتخب هولندا أمام ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية في تمام الساعة 21.45 توقيت القاهرة – 23.45 توقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت إتش دي 2.

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