وزير الآثار: دخول المتحف المصري غدًا بالمجان (صور)

قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إن الزيارة في المتحف المصري بالتحرير غدًا بالمجان للمصريين والأجانب المقيمين احتفالًا بمرور 116 عام على افتتاح المتحف.





وأضاف العناني، أن المتحف شهد اليوم حضور 31 وزير و50 سفير وممثل ثقافي لـ 50 دولة، إضافة لعدد كبير من وسائل الإعلام العالمية والمحلية.





وأشار إلى أن هذا الاهتمام المحلي والعالمي يليق بمتحف هو أيقونة بين المتاحف على مستوى العالم بما يحويه من 160 ألف قطعة أثرية.





جاء ذلك أثناء الاحتفال بمرور 116 عام على افتتاح المتحف المصري بالتحرير مساء اليوم الاثنين.