أرسنال مهتم بالتعاقد مع لاعب برشلونة في يناير

أبدي نادي أرسنال الإنجليزي إهتمامه الشديد بالتعاقد مع اللاعب الإسباني دينيس سواريز لاعب نادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير القادم.









وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة موندو ديبورتيفو، إن نادي الارسنال يحاول ضم اللاعب الشاب، من أجل تدعيم خط الوسط في الفريق الإنجليزي.









واضافت الصحيفة، أن سواريز قريب للخروج من برشلونة في الميركاتو الشتوي لعدم لعب دقائق كافيه، وان إدارة تشيلسي أيضا مهتمة بالحصول على خدمات اللاعب.



