رئيس جامعة بنى سويف يكرم فريق "كروس فت" لحصوله على المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية
الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 08:49 ماحمد فتحى الدسوقي
كرم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، فريق كلية التربية الرياضية فى لعبة "الكروس فت" طالبات لحصوله على المركز الثانى على مستوى الجامعات المصرية، فى البطولة التى نظمتها وزراة الشباب والرياضة للكليات المتخصصة بجامعة بورسعيد فى الفترة ما بين 29- أكتوبر وحتى 1 نوفمبر الجاري.
جدير بالذكر أن اللعبة هى عبارة عن رياضة تنافسية فى مجال اللياقة البدنية، والتدريبات تتضمن عناصر متعالية الكثافة خلال فترة التدريب، منها رفع أثقال، والجمباز، وتمارين رياضية،والعاب القوي، وغيرها من التدريبات.
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