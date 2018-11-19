رئيس جامعة بنى سويف يكرم فريق "كروس فت" لحصوله على المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية

كرم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، فريق كلية التربية الرياضية فى لعبة "الكروس فت" طالبات لحصوله على المركز الثانى على مستوى الجامعات المصرية، فى البطولة التى نظمتها وزراة الشباب والرياضة للكليات المتخصصة بجامعة بورسعيد فى الفترة ما بين 29- أكتوبر وحتى 1 نوفمبر الجاري.



