شربين يفوز على مركز شباب الأمير

تغلب فريق شربين علي ضيفه شباب الأمير بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة الودية التي أقيمت علي ستاد شربين بمحافظة الدقهلية ضمن إستعدادات الفريقين لإستئناف مباريات القسم الثالث .









تقدم الأمير عن طريق النيجيري هنرى قبل أن يتعادل شربين بواسطة محمد سمير ثم يدرك أحمد أوشا مدافع شربين هدف الفوز لشربين لينتهي اللقاء بفوز شربين بهدفين مقابل هدف .









جدير بالذكر أن فريق شربين يقوده فنيا نبيل حلمي الذي أعلن رحيله عن الفريق بسبب تأخر مستحقاته المالية قبل أن يعود أول ليواصل مهمته مع الفريق بعد تدخل مجلس إدارة شربين لإحتواء الأزمة .



