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العناني: تعاون بين الآثار والتضامن لإنشاء جمعية دولية لأصدقاء المتحف المصري بالتحرير (صور)

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 08:47 م
العناني: تعاون بين الآثار والتضامن لإنشاء جمعية دولية لأصدقاء المتحف المصري بالتحرير (صور)
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حسام زيدان - تصوير: ياسمين عليوه
 
قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إن وزارتي الآثار والتضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة غادة والي بصدد إنشاء جمعية دولية لأصدقاء المتحف المصري بالتحرير.

وأشار العناني، إلى أن الجمعية ستكون بمثابة دعوة صريحة لكل محبي الآثار المصرية، كي يعرفوها بشكل أكبر وينهلوا من علم الآثاريين والخبراء.

جاء ذلك أثناء الاحتفال بمرور 116 عام على افتتاح المتحف المصري بالتحرير مساء اليوم الاثنين.
العناني: تعاون بين الآثار والتضامن لإنشاء جمعية دولية لأصدقاء المتحف المصري بالتحرير (صور)
العناني: تعاون بين الآثار والتضامن لإنشاء جمعية دولية لأصدقاء المتحف المصري بالتحرير (صور)
العناني: تعاون بين الآثار والتضامن لإنشاء جمعية دولية لأصدقاء المتحف المصري بالتحرير (صور)
العناني: تعاون بين الآثار والتضامن لإنشاء جمعية دولية لأصدقاء المتحف المصري بالتحرير (صور)
العناني: تعاون بين الآثار والتضامن لإنشاء جمعية دولية لأصدقاء المتحف المصري بالتحرير (صور)
المزيد عن: وزارة الآثار لمتحف المصري بالتحرير التضامن الاجتماعي أخبار مصر 116 عام
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