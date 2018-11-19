إبراهيم حسن يكشف حقيقة مفاوضات بيراميدز في الميركاتو الشتوي

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بنادى بيراميدز أن تداول اسم النادى فى أخبار تتعلق بموسم الصفقات الشتوية يناير المقبل بشكل مغلوط يعد أمرا مرفوضا تماما.





وشدد مدير الكرة بنادى بيراميدز على أن إدارة النادى ليس لديها ما تخفيه فى هذا الصدد وتتعامل بشفافية مع جميع الأمور المتعلقة بمنظومة الكرة المحترفة.





وأكد حسن أن إدارة بيراميدز فرضت احترامها علي كل الأندية بسبب احترافيتها في التعامل موكدا ان إسم بيراميدز أصبح مصدر جلب للجميع وان كل الأندية الآن أصبحت لديها رغبه في التعامل والتعاون مع إدارة النادي.





وأضاف أنه يرفض مزايدة البعض بإسم النادي وإقحام إسمها في أمور لاتعنيها لتحقيق مكاسب وإمتيازات أخري.





وأضاف أن هناك أسماء بطبيعة الحال تشغل فكر الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن ولكن حتي الأن لم يتم الإستقرار علي الأسماء المرشحة للإنضمام للفريق خلال تدعيمات يناير مؤكدًا أن إدارة النادي تتعامل بشفافية ووضوح في هذه الأمور وفي الوقت المناسب سيكون هناك إعلان رسمي لكل الصفقات.





وقال إبراهيم حسن أنه حتي الآن لم يتم التفاوض مع اَي لاعب وأن أي كلام خلاف ذلك يهدف إلى تحقيق إمتيازات شخصية لمروجي مثل هذه الأخبار المغلوطة.



