رئيس جامعة بنى سويف يشهد فعاليات ورشة عمل بنك المعرفة المصري
الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 08:47 ماحمد فتحى الدسوقي
شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، ورشة عمل مشروع المكتبة الرقمية، والذي نُظم بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات وبنك المعرفة المصري بعنوان "بنك المعرفة المصري نافذة على العالم في عصر المعرفة"، بحضور عددًا كبيرًا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الجامعة.
واستعرضت الورشة فى اليوم الأول نظرة عامة عن بنك المعرفة المصري، من حيث طريقة التسجيل والبحث والتصفح ونظام النشر بقواعد البيانات العالمية المدرجة بالبنك، والتي من أهمها الموسوعة البريطانية وسلبريس، وجستور، وليكسس – نيكسس، وقاعدة البيانات الجغرافية القومية، وببليوجرافية علم المصريات، وإصدرات أرشيف كامبردج، إضافة إلى قواعد بيانات الرسائل الجامعية "ماجيستير – ودكتوراه" وسبرنجر وغيرها من القواعد.