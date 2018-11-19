رئيس جامعة بنى سويف يشهد فعاليات ورشة عمل بنك المعرفة المصري

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، ورشة عمل مشروع المكتبة الرقمية، والذي نُظم بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات وبنك المعرفة المصري بعنوان "بنك المعرفة المصري نافذة على العالم في عصر المعرفة"، بحضور عددًا كبيرًا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الجامعة.



