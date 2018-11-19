الحرية يهزم شباب الضبعة ويواصل صدارة القسم الثالث
الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 08:44 ماحمد تيتو
واصل نادي الحرية انتصاراته وتصدره للمجموعة الرابعة عشر لدوري الدرجة الثالثة بعد فوزه علي فريق مركز شباب الضبعه بهدف دون مقابل، سجله طارق ناصر في المباراه التي اقيمت بينهما علي مركز شباب الدخيلة في ختام مباريات الجولة العاشرة.
الفوز رفع رصيد الحرية للنقطة 24 بفارق ستة نقاط عن غريمه التقليدي مركز شباب الحمام، الذي يأتي في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، ويتوقف رصيد شباب الضبعة عند النقطه التاسعة محتلا بها المركز السادس.
- ترتيب المجموعة بعد انتهاء الجولة العاشرة
1- الحرية 24 نقطة
2-م.شباب الحمام 18 نقطة
3- الشرطة 17 نقطة
4- المصري السلوم 13 نقطة
5- الهلال 11 نقطة
6- شباب الضبعة 9 نقاط
7- مطروح 7 نقاط
8- الترجي 6 نقاط