الحرية يهزم شباب الضبعة ويواصل صدارة القسم الثالث

واصل نادي الحرية انتصاراته وتصدره للمجموعة الرابعة عشر لدوري الدرجة الثالثة بعد فوزه علي فريق مركز شباب الضبعه بهدف دون مقابل، سجله طارق ناصر في المباراه التي اقيمت بينهما علي مركز شباب الدخيلة في ختام مباريات الجولة العاشرة.



