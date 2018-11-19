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انطلاق احتفالية مرور 116 عامًا على افتتاح المتحف المصري بالتحرير (صور)

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 08:44 م
انطلاق احتفالية مرور 116 عامًا على افتتاح المتحف المصري بالتحرير (صور)
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حسام زيدان - تصوير: ياسمين عليوة
 
انطلقت منذ قليل احتفالية مرور 116 عامًا على افتتاح المتحف المصري بالتحرير بحضور عدد كبير من الوزراء وسفراء الدول.

وقال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، في بداية الحفل، إن المتحف المصري بالتحرير يضم ما يقرب من 160 ألف قطعة أثرية، وهو ثري وقادر على أن يبهر العالم دائمًا بما يحويه من كنوز لم تعرض بعد.

وأشار العناني أن لدينا تحالف مع 5 متاحف كبري بالإضافة للجنة العرض المتحفي المصرية تعمل على تطوير كافة أجنحة المتحف وقاعاته وتجديد خطة عرضه المتحفية بشكل دائم.

وأكد العناني أن المتحف المصري بالتحرير لن يموت، وسوف يظل أيقونة متاحف العالم، ونقطة جذب سياحي رئيسية.
انطلاق احتفالية مرور 116 عامًا على افتتاح المتحف المصري بالتحرير (صور)
انطلاق احتفالية مرور 116 عامًا على افتتاح المتحف المصري بالتحرير (صور)
انطلاق احتفالية مرور 116 عامًا على افتتاح المتحف المصري بالتحرير (صور)
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