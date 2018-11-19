رئيس جامعة بني سويف يتابع الدورات التدريبية المتخصصة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين



تابع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، أعمال الدورات التدريبية المتخصصة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بكلية الطب البيطري، يأتي ذلك فى إدارة خطة الجامعة للحصول على الجودة والإعتماد لكافة كليات الجامعة.



وأوضح رئيس الجامعة أن الدورات التدريبية للعاملين بدأت منذ شهر سبتمر الماضي وذلك في مجالات الحاسب الآلي واللغات، ومهارات الاتصال والإدارة، وحل المشكلات، والتخطيط الإستراتيجي، بهدف تنمية مهاراتهم الفردية الأمر الذي بدورة ينعكس بشكل إيجابي على المسيرة التعليمية والبحثية والإدارية للجامعة.