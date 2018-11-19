رئيس الوزراء الأردني يعلن مشروع "نهضة وطنية"

أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز مساء اليوم الإثنين، في كلمة متلفزة، أولويات حكومته للعامين المقبلين وأطلق عليها "مشروع النهضة الوطني"، وذلك من خلال 3 محاور هي: دولة القانون، ودولة الإنتاج، ودولة التكافل".

وأكد الرزاز تنفيذ "برنامج خدمة وطن" بالتعاون مع القوات المسلحة لتشغيل 20 ألف شخص، ودعم 825 مشروعاً صغيراً وريادياً بـ 69 مليون دينار من صندوق الريادة الأردني.

وأشار الرزاز في كلمته إلى تمويل هذه المشاريع من قبل البنك المركزي في العاصمة بفائدة 1.75% و1% في المحافظات، وتطوير 6 منتجعات ومواقع سياحية في الأردن، واستحداث فئة تأشيرات "السياحة العلاجية"، إلى جانب تحسين الإدارة الضريبية، ومحاصرة التهرب الضريبي لزيادة الإيرادات بـ 70 مليون دينار سنوياً.

وأوضح من جهة أن حكومته ستعمل على تطوير وتعديل قانون الأحزاب السياسية ونظام تمويلها في 2019، ومراجعة وتعديل قانون الانتخاب في 2020.

وعلى المستوى الاجتماعي، أكد رئيس الوزراء تخصيص 65 مليون دينار لتشغيل أُسر فقيرة، وضم 120 ألف مواطن للتأمين الصحي المدني في نهاية 2020، وزيادة عدد المدارس لذوي الإعاقة إلى 84 مدرسة، وتخصيص 1900 قطعة أرض بالشراكة مع القطاع الخاص لتوفير السكن في 2020.

وأعلن الرزاز تشغيل مستشفى السلط الجديد في 2019، وإنشاء 3 مستشفيات في الطفيلة وعجلون وإربد في 2020، ورفد وزارة الصحة بـ 300 طبيب، و750 صيدلياً وممرضاً ومهنياً مسانداً، وفي مجال النقل أعلن تشغيل 351 حافلة جديدة في عمّان وتأهيل 6000 سائق حافلة نقل عام ومدرسي.

واقتصادياً قال الرزاز إن حكومته ستعمل على توفير 30 ألف فرصة عمل بحلول 2020، وإعفاء القطاع الخاص من جزء من ضريبة الدخل مقابل تدريب وتشغيل خريجين ومتعطلين، واستحداث 50 حاضنة أعمال موزعة في الأردن، والسماح بتأجير أراضي خزينة لمشاريع إنتاجية صغيرة ومتوسطة للمحافظات، وإعادة هيكلة بنك تنمية المدن والقرى، وتأسيس شركة قابضة بمساهمة أفراد ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني وصناديق استثمارية عربية وعالمية، الشركة القابضة ستنفذ مشاريع بنية تحتية وغيرها ذات الأولوية، وتمويل قطاعات الصحة والنقل والتعليم والتدريب المهني والفني والتقني، وخلق 8 فرص استثمارية كمشاريع في مواقع سياحية.

وأعلن الرزاز، وفي إطار "مشروع النهضة الوطني، إعادة تأهيل المعابر الحدودية مع العراق وسوريا وفلسطين، وإقامة منطقة حرة مشتركة مع العراق قريبة من حدود البلدين، وتخفيض عدد الوزارات والمؤسسات الحكومية من 110 إلى 101، وزيادة الاستجابة لشكاوى واقتراحات منصة "بخدمتكم" بنسبة 95%".

وفي مجال التعليم كشف الرزاز خطط إنشاء 300 روضة أطفال و60 مدرسة سنوياً، واستحداث 15 مدرسة بالشراكة مع القطاع الخاص، وبناء 4 مدارس متخصصة لزيادة نسبة الالتحاق بالتعليم المهني، وتحديث 39 مشغلاً متخصصاً وتطوير تخصصات في التعليم المهني، وزيادة الالتحاق بالتعليم التقني العالي، وتخفيض نسب المقبولين في التخصصات الجامعية المشبعة إلى 50%.