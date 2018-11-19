محافظ بني سويف ومدير الأمن يشهدان الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بمسجد السيدة حورية (صور)

شهد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، الاحتفال الديني الذي نظمته المحافظة، مساء اليوم، بالتعاون مع مديرية الأوقاف إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف بمسجد السيدة حورية، وذلك بحضور اللواء جريرمصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والسيد رئيس جهاز الأمن الوطني ببني سويف، والسيد رئيس مكتب المخابرات العامة بمحافظة بني سويف، والعقيد محمد جمعة حجازي المستشار العسكري للمحافظة،، والمهندس عاطف عبد الجواد عضو مجلس النواب، واللواء عصام العلقامي السكرتير العام، والشيخ محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف، والمستشار أحمد عباس رئيس مجلس إدارة مسجد السيدة حورية، وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية، وعلماء الأزهر والأوقاف، وعدد كبير من المواطنين.





حيث هنأ المحافظ أهالي بني سويف بحلول الذكرى العطرة لمولد سيد الخلق الرسول صلى الله عليه وسلم، داعيًا المولي عز وجل أن أن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار والرخاء وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على شعبها بكل خير.





تضمن الاحتفال تلاوة بعض آيات من القرآن الكريم للشيخ صالح أبو القاسم،وكلمة للشيخ محمد أبو حطب وكيل الوزارة حول الذكرى العطرة لمولد نبي الرحمة، والدروس المستفادة من هذه المناسبة وأهمية الاقتداء بالرسول الكريم، ومؤكدًا على أن الطريقة المثلى في تذكر السيرة العطرة للنبي هي إبراز جوانب العظمة في شخصيته وأخلاقه ومواقفه،ليتحقق بذلك الاقتداء بسنته واخلاقه وبإنسانيته والرحمة التي تعامل بها مع الناس كافة، والتي تتنافى مع السلوكيات والأفكار المتطرفة والهدامة التي تروج لها بعض الفئات الضالة المنتسبة زورا إلى الإسلام وهي أبعد ما تكون عن مبادئه السمحة ووسطيته القويمة،فيما اختتمت الاحتفالية بابتهالات دينية أداها الشيخ عادل حيدر والتي جسدت أخلاق وسماحة الرسول صلى الله عليه وسلم.