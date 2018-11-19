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أتلتيكو مدريد يفكر في ظهير فالنسيا

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 08:41 م
أتلتيكو مدريد يفكر في ظهير فالنسيا
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الفجر الرياضي
 
يفكر نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في التعاقد مع لويس جايا الظهير الإيسر لفريق فالنسيا الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.


ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن أتلتيكو مدريد يرغب في التعاقد مع لويس جايا من فالنسيا ، ليكون بديلاً للبرازيلي فيليبي لويس والذي يفكر في الانتقال لباريس سان جيرمان الفرنسي.


واشارت الصحيفة، إلي أن أتلتيكو مدريد في حالة فشله بالتعاقد مع جايا سيتجه للتعاقد مع الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو الظهير الإيسر لفريق أياكس الهولندي.

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