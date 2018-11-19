أحمد موسى: "أردوغان سيدخل السجن في هذه الحالة"

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المخابرات التركية توجه إعلام قنوات الإخوان ضد السعودية والإمارات والبحرين ومصر.



وكشف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، عن حجم الاستثمارات السعودية في أنقرة، موضحًا أنها تصل إلى 19 مليار دولار، كما أن الشركات التركية التي تعمل في الخليج تقدر قيمتها بنحو 40 مليار دولار بينما التبادل التجاري بين دول الخليج وتركيا 20 مليار دولار.



وأشار إلى أن السياحة السعودية في تركيا وصل حجم الإنفاق فيها لمليار ونصف المليار دولار، أما حجم شراء الخليج للعقارات التركية بنحو 4 مليار دولار، كما تؤثر السعودية على البورصة التركية بنسبة 3% والخليج كله بنسبة 6 %.



ونوه إلى أن رجال الأعمال في السعودية والإمارات والبحرين والكويت اشتروا ربع العقارات في تركيا، مؤكدا أن الاستثمارات والسياحة الخليجية هي التي تنقذ تركيا من الانهيار، معلقًا: "إذا سحبت الاسثمارات الخليجية من تركيا.. أردوغان ينقلب عليه شعبه ويدخل السجن".

