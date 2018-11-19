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علامات الاستفهام تلاحق إيسكو وأسينسو

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 07:34 م
علامات الاستفهام تلاحق إيسكو وأسينسو
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الفجر الرياضي
 
لا يزال ثنائي ريال مدريد الإسباني إيسكو وأسينسيو، موضع شك كبير حول هبوط مستواهم في الفترة الأخيرة سواء مع المنتخب الإسباني أو مع الفريق الملكي.


ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية ، أن أسينسيو وإيسكو لا يمران بفترة جيدة على مستوي الأداء، بالرغم من منح المدير الفني للمنتخب الإسباني لويس إنريكي الفرصة لهم في المباريات السابقة.


واشارت الصحيفة، إلي أن الثنائي لم ينجحا في التسجيل خلال آخر مباراتين مع المنتخب الإسباني سواء أمام كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية، أو سواء أمام منتخب البوسنة والهرسك في لقاء ودي بين المنتخبين.



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