ما لا تعرفه عن "إيمان سركسيان"

تخرجت إليزابيت طوروس سركسيان من الجامعة الأمريكية في بيروت، وظهرت في العديد من الأعمال السينمائية، وعملت في المسرح وعد اكتشافها على يد الفنان شكيب خوري، وبعد ذلك اتجهت إلى مصر ولقبت بـ"إيمان".





بدايتها الفنية كانت في الخامسة من عمرها عندما اشتركت مع الجمعية الأرمنية في بيروت في حفل غنت ومثلت فيه باللغة الأرمنية حيث أنها تجيد عدة لغات وهي الإنجليزية والألمانية والأسبانية.





كما أنها مثلت باللغة الفرنسية بجانب الأرمنية قبل أن تمثل باللغة العربية باللهجة اللبنانية والمصرية.





درست التمثيل المسرحي في الجامعة الأمريكية في بيروت، واشتركت في العديد من الأعمال المسرحية العالمية لشكسبير وموليير والتي قدمت على مدرجات بعلبك.





وأول أعمالها السينمائية في لبنان كانت فيلم الأخرس من إخراج منير معاصري وبطولة فيليب عفيفي، ثم اشتركت في فيلم الحب الكبير مع فاتن حمامة وفريد الأطرش من إخراج هنري بركات.





قدمت فيلم الصعود إلى الهاوية مع مديحة كامل وجميل راتب ومحمود ياسين إخراج كمال الشيخ وهو الفيلم الذي بدأت شهراها من خلاله، وكان المخرج كمال الشيخ هو الذي اختارها لتأديه دور مدام مارسيل الفرنسية.





ثم قدمت عدد من الأفلام منها أمهات في المنفى وولا من شاف ولا من دري مع عادل إمام، وقدمت أيضًا أفلام شعبان تحت الصفر والستات من إخراج مدحت السباعي مع محمود ياسين وهالة صدقي وفيفي عبده والقاتلة مع فيفي عبده من إخراج إيناس الدغيدي.





إلى جانب تقديمها فيلم نداء الدم إخراج مدحت السباعي مع سمير صبري، وفيلم الشريدة مع نجلاء فتحي من إخراج أشرف فهمي، والخطأ مع محمود ياسين وناهد شريف والرغبة مع نور الشريف ومديحة كامل. وكانت أول بطولة سينمائية مطلقة لها في فيلم عندما تغيب الزوجات مع دريد لحام.



