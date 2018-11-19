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مدافع أياكس يدفع برشلونة لطرد فيرمايلين

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 07:27 م
مدافع أياكس يدفع برشلونة لطرد فيرمايلين
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الفجر الرياضي
 

اشارت تقارير صحفية إسبانية، إلي تطلع نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع ماتياس دي ليخت مدافع فريق أياكس أمستردام الهولندي في الفترة القادمة.


ذكر موقع الدون بالون ، أن برشلونة فتح مفاوضات رسمية مع إدارة نادي أياكس الهولندي للتفاوض حول صفقة التعاقد مع المدافع دي ليخت.


وأضاف الموقع، أن قدوم دي ليخت إلى برشلونة سوف يفتح باب الرحيل أمام البلجيكي توماس فيرمايلين والذي لم يحظي حتي الآن بثقة المدرب فالفيردي بسبب كثرة الإصابات.


ومن المتوقع أن يغادر فيرمايلين قلعة برشلونة في يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية، حتي يحصل برشلونة على الاستفادة المادية من رحيله.

 

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