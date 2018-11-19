البحوث الإسلامية: كلمات السيسي في احتفالية المولد النبوي هادفة وتتسق مع واقعنا
الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 07:24 مهدى عبدالرازق
قال الدكتور محي الدين عفيفي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن كلمة الرئيس السيسي في ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي هادفة، وتتسق مع الواقع الذي نحياه.
وأشار "عفيفي"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أن الرئيس وجه بضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة، وبيان المعاني السمحة للإسلام، لافتًا إلى أننا نحتاج إلى أن يمتاز القائمين على الخطاب الديني بالتنوع الفكري.
وأضاف أننا في حاجة إلى إعمال العقل، وتكييف النصوص مع الواقع الذي نعيشه الآن.
المزيد عن: عبد الفتاح السيسي البحوث الإسلامية أخبار مصر أخبار