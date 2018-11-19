البحوث الإسلامية: كلمات السيسي في احتفالية المولد النبوي هادفة وتتسق مع واقعنا

قال الدكتور محي الدين عفيفي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن كلمة الرئيس السيسي في ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي هادفة، وتتسق مع الواقع الذي نحياه.





وأشار "عفيفي"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أن الرئيس وجه بضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة، وبيان المعاني السمحة للإسلام، لافتًا إلى أننا نحتاج إلى أن يمتاز القائمين على الخطاب الديني بالتنوع الفكري.



