الأهلي يخطط لضم نجم الإسماعيلي

قام سيد عبد الحفيظ، المكلف من مجلس إدارة الأهلي المصري، بالاستفسار من تامر النحاس مدير أعمال محمود متولي، مدافع الإسماعيلي، عن حقيقة توقيع اللاعب لنادي بيراميدز.

ويحاول عبد الحفيظ التأكد من اللاعب ووكيله حول توقيعه لبيراميدز من أجل إيقاف المفاوضات معه في حالة ثبوت ذلك.

ونفى إبراهيم حسن مدير الكرة، ما تردد حول الحصول على توقيع محمود متولي مدافع الفريق.

وأكد مصدر مقرب من متولي أنه اتفق على الرحيل لنادي بيراميدز، وسيتم التقدم بعرض رسمي في الأيام القادمة، للحصول على خدمات اللاعب.