طريقة تحضير بسبوسة بالقشطة في المنزل

المقادير

- سميد خشن : كوب

- سكر : كوب

- جوز الهند : كوب (ناعم)

- الزبدة : نصف كوب (مذابة)

- البيض : 1 حبة

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

- الفانيليا : ملعقة كبيرة ونصف (سائلة)

- حليب : كوب وربع

- النشاء : 3 ملاعق كبيرة

- شيرة : كوب وربع (قطر / شربات)

- القشطة : كوب

- فستق حلبي : ملعقة كبيرة





طريقة التحضير

1. حضري الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وأحضري طبق فرن متوسط الحجم وادهنيه بقليل من الزبدة ثم اتركيه جانباً.





2. في وعاء، ضعي السميد والسكر وجوز الهند والزبدة المذابة، واللبن والبيض والبيكنج باودر والفانيليا، وقلبي المكونات لمدة 3 دقائق حتى تختلط المكونات وتصبح خليط ناعم ومتجانس، ثم اتركيه جانباً.





3. الحشو: ضعي الحليب والنشا في قدر، وقلبي جيدًا إلى أن يذوب النشا ثم ضعي القدر على نار متوسطة مع التقليب المستمر، عندما يصبح الخليط كثيف أبعديه عن النار، وأضيفي القشطة والفانيليا قلبي إلى أن تنسجم القشطة مع الخليط، اتركي الحشو يبرد قليلاً.



