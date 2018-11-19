طريقة تحضير بسبوسة بالقشطة في المنزل
الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 07:21 م
المقادير
- سميد خشن : كوب
- سكر : كوب
- جوز الهند : كوب (ناعم)
- الزبدة : نصف كوب (مذابة)
- البيض : 1 حبة
- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة
- الفانيليا : ملعقة كبيرة ونصف (سائلة)
- حليب : كوب وربع
- النشاء : 3 ملاعق كبيرة
- شيرة : كوب وربع (قطر / شربات)
- القشطة : كوب
- فستق حلبي : ملعقة كبيرة
طريقة التحضير
1. حضري الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وأحضري طبق فرن متوسط الحجم وادهنيه بقليل من الزبدة ثم اتركيه جانباً.
2. في وعاء، ضعي السميد والسكر وجوز الهند والزبدة المذابة، واللبن والبيض والبيكنج باودر والفانيليا، وقلبي المكونات لمدة 3 دقائق حتى تختلط المكونات وتصبح خليط ناعم ومتجانس، ثم اتركيه جانباً.
3. الحشو: ضعي الحليب والنشا في قدر، وقلبي جيدًا إلى أن يذوب النشا ثم ضعي القدر على نار متوسطة مع التقليب المستمر، عندما يصبح الخليط كثيف أبعديه عن النار، وأضيفي القشطة والفانيليا قلبي إلى أن تنسجم القشطة مع الخليط، اتركي الحشو يبرد قليلاً.
4. اقسمي البسبوسة وخذي نصف الخليط وضعيه في الطبق وافرديه جيداً، ثم ضعي الحشو فوقه ثم وزعي باقي البسبوسة فوق الحشو، حاولي فرده بظهر الملعقة الخشبية أو بواسطة شوكة وافردي أو وزعي خليط البسبوسة بهدوء بحيث تغطي الحشو تماماً، أدخلي الطبق إلى الفرن لمدة ثلث الساعة، حتى يصبح السطح ذهبياً، ثم أخرجيه وصبي فوقه الشيرة، حاولي توزيع الشيرة جيداً في كل الأماكن لتضمني أن يصل إلى الطبقة السفلى، ثم وزعي الفستق الحلبي على سطح البسبوسة.