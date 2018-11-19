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كاسياس يغازل ريال مدريد بتصريح مثير

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 07:19 م
كاسياس يغازل ريال مدريد بتصريح مثير
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الفجر الرياضي
 
غازل إيكر كاسياس حارس مرمي فريق بورتو البرتغالي فريقه السابق ريال مدريد بالعودة من جديد للملكي خلال تصريحاته السابقة لوسائل الإعلام.


ذكر موقع ديفنسا سنترال الموالي لريال مدريد، أن كاسياس أكد استعدادته للعودة من جديد لريال مدريد قائلاً: لا استطيع أن أنسي أين نشأت، ريال مدريد قدم لي كل شئ.


واضاف كاسياس: ريال مدريد إذا احتاجوا لي سأكون في الموعد، أنا مدريدي ولايمكن لأحد التشكيك في ذلك، سيكون من دواعي سروري العودة لريال مدريد. 

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