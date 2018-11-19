ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

فنان سوري يكشفُ تفاصيل زواجه السّريّ من ليلى علوي

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 07:14 م
فنان سوري يكشفُ تفاصيل زواجه السّريّ من ليلى علوي
ليلى علوي
طباعة
الفجر الفني
 

كشف الفنان السوريّ فراس سعيد، تفاصيل فيلمه الجديد، "التاريخ السري لكوثر"، مع الفنّانة ليلى علوي، بمشاركة نخبة من النجوم، موضّحًا تطوّرات الفيلم، والعلاقة التي جمعته بليلى علوي، وجعلتهما يتزوّجان سرًا.

 

وتحدّث عن الأسباب الحقيقية، وراء تأجيل عرض الفيلم، وما إذا كان هُناك تدخّلات سياسية، أو رقابية وراء ذلك، مشيرًا، إلى ضرورة تصنيف العمل، كفيلم سياسيّ، في إطار رومانسيّ، حيث يتناول الفترة التاريخية لمصر، منذ ثورة 25 يناير، وفق لقاء مصور مع "فوشيا".

 

وأعلن فراس سعيد، موعد عرض فيلم "التاريخ السري لكوثر"، وهل سيلحق مهرجان القاهرة السينمائيّ، كاشفًا عن خوفه، من رفض الرّقابة للفيلم، لتناوله فترة سياسية شائكة في مصر.

المزيد عن: نجوم الفن مشير مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليومن أخبار الفن live stream HD drama 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
ألمانيا
-
x
21:45
-
هولندا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/19/2018 7:40:09 PM