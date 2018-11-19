فنان سوري يكشفُ تفاصيل زواجه السّريّ من ليلى علوي

كشف الفنان السوريّ فراس سعيد، تفاصيل فيلمه الجديد، "التاريخ السري لكوثر"، مع الفنّانة ليلى علوي، بمشاركة نخبة من النجوم، موضّحًا تطوّرات الفيلم، والعلاقة التي جمعته بليلى علوي، وجعلتهما يتزوّجان سرًا.

وتحدّث عن الأسباب الحقيقية، وراء تأجيل عرض الفيلم، وما إذا كان هُناك تدخّلات سياسية، أو رقابية وراء ذلك، مشيرًا، إلى ضرورة تصنيف العمل، كفيلم سياسيّ، في إطار رومانسيّ، حيث يتناول الفترة التاريخية لمصر، منذ ثورة 25 يناير، وفق لقاء مصور مع "فوشيا".

وأعلن فراس سعيد، موعد عرض فيلم "التاريخ السري لكوثر"، وهل سيلحق مهرجان القاهرة السينمائيّ، كاشفًا عن خوفه، من رفض الرّقابة للفيلم، لتناوله فترة سياسية شائكة في مصر.