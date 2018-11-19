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تطبيق "Adobe Lightroom" يحصل على تحديث جديد على نظام iOS

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 07:14 م
تطبيق Adobe Lightroom يحصل على تحديث جديد على نظام iOS
تطبيق Adobe Lightroom
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أطلقت شركة أدوبى اليوم نسخة جديدة ومحدثة من تطبيق Adobe Lightroom لنظام iOS مع دعم iPad Pro وiPhone XS وXR، إضافة إلى التوافق مع إيماءات Apple Pencil أيضا.

ووفقا لما نشره موقع 9to5mac الأمريكى، وعلى الرغم من أن ملاحظات الإصدار تشير فقط إلى إصلاحات للأخطاء وتحسينات فى الثبات ودعم الكاميرا لأجهزة iPhone XS وXR، فقد كشفت بعض التقارير أنه يتضمن أيضًا "دعم لجهاز iPad الجديد، ودعم لبعض المميزات الجديدة لقلم أبل.

وتتوفر أخر تحديثات Adobe Lightroom CC الآن مع الإصدار 4.0.2 من نظام التشغيل iOS، مع ملاحظة أن الشركة أطلقت خلال الشهر الماضى عدد كبير من التحديثات إلى لايت روم، جنبا إلى جنب مع بعض التحديثات لتطبيق فوتو شوب.
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