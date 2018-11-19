تطبيق "Adobe Lightroom" يحصل على تحديث جديد على نظام iOS

أطلقت شركة أدوبى اليوم نسخة جديدة ومحدثة من تطبيق Adobe Lightroom لنظام iOS مع دعم iPad Pro وiPhone XS وXR، إضافة إلى التوافق مع إيماءات Apple Pencil أيضا.





ووفقا لما نشره موقع 9to5mac الأمريكى، وعلى الرغم من أن ملاحظات الإصدار تشير فقط إلى إصلاحات للأخطاء وتحسينات فى الثبات ودعم الكاميرا لأجهزة iPhone XS وXR، فقد كشفت بعض التقارير أنه يتضمن أيضًا "دعم لجهاز iPad الجديد، ودعم لبعض المميزات الجديدة لقلم أبل.



