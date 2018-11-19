الأهلي يوافق على رحيل ثنائي الفريق للإسماعيلي

وافق مسئولو النادي الأهلي على رحيل الثنائي أحمد الشيخ وباسم علي لنادي الإسماعيلي ، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بشهر يناير.





واشترط الأهلي على الإسماعيلي، حصوله على الثنائي أحمد الشيخ وباسم علي كجزء من صفقة انتقال محمود متولي وباهر المحمدي للقلعة الحمراء.





واستقر الأهلي على ضم الثنائي محمود متولي وباهر المحمدي لتعزيز صفوفه خلال الفترة القادمة في محاولة لتصحيح المسار بعد خسارة اللقب الإفريقي.