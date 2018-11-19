الجامعة العربية: تكليف المجموعتين العربية بنيويورك وجنيف بالتحرك لتنفيذ قرارات حماية الفلسطينيين (فيديو)

أوضح السفير محمود عفيفي، المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، أن اجتماع الجامعة الخميس الماضي جاء في ضوء التصعيد الذي حدث في غزة والانتهاكات الإسرائيلية.





وأضاف "عفيفي"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الإثنين، أنه كان هناك طلبًا من قبل دولة فلسطين بعقد هذا الاجتماع العاجل، وصدر عن الاجتماع قرارًا هامًا يتعلق بكيفية التعامل مع هذه الانتهاكات الإسرائيلية.



