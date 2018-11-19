الأرز يرتفع 500 جنيه للطن بفعل "تعطيش السوق".. وتوقعات باستمرار الزيادة

ارتفع سعر الأرز الأبيض بنوعيه عريض ورفيع الحبة، بقيمة 500 جنيه لكل طن، وتراوح سعر عريض الحبة 10 آلاف و500 جنيه للطن و11 ألف جنيه للطن، بينما بلغ سعر الطن من رفيع الحبة 8500 جنيه إلى 9 آلاف جنيه.





وأرجعت مصادر ذات صلة، أن السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار، عمليت التخزين من قِبل التجار بهدف رفع الأسعار وجني المزيد من الأرباح بعد انتهاء موسم الحصاد الحالي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار أرز الشعير بنسبة تتراوح بين 7 إلى 8%.





بينما أوضح تاجر تجزئة، أن سوء الأحوال الجوية خلال الفترة الماضية تسببت في ارتفاع الأسعار، نظرًا لتعطل حركة النقل والذي نتج عنه قلة المعروض في الأسواق في ظل زيادة الطلب.





وتنشير التوقعات باستمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، في ظل مواصلة التجار تعطيش السوق من المعروض.





وينتظر التجار والمنتجين، المناقصة المقبلة لوزارة التموين، والتي تطلب فيها أرز أبيض، لتحديد الكميات المتوفرة وأسعار تداولها بالأسواق.





وجدير بالذكر، أن الحكومة غلظت، خلال الموسم المنتهي، عقوبة زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة لتصل إلى حد الحبس والغرامة معًا، مما جعل الكثير من الفلاحين يلتزمون بالمساحات المحددة.