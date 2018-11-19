عاجل.. فنانة مغربية تهاجم زوجة تامر حسني وتهدد بنشر رسائل

هاجمت الفنانة المغربية جليلة ، بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني بطريقة غير مباشرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي من دون أن تسميها، مستخدمة مفردات معينة لمحت من خلالها أنها تقصد بوسيل مثل: "أنجبت طفلها مؤخراً".





وقالت جليلة:"سوف أرد على واحدة، وضعت مولوداً أخيراً، ولا يوجد لديها "شغلة أو عملة" . كلنا نعرف من تكونين ومن أين أتيت، فلا تلعبي دور البنت الراقية. ولو كنت جريئة وقوية واجهيني وهاجميني، لكنك جبانة وتلعبين دور الفتاة الكلاس".

وأضافت: "أنت يا مايكل جاكسون "شدي" على زوجك مع أنك لن تنجحي في ذلك أبداً. يوجد لديّ رسائل منه، فلا تجبرينني على نشرها لكي لا أجرحك أكثر مما أنت مجروحة. أنا دائماً فوق رغماً عن أي أحد يريد أن يشوّه سمعتي ورغما عنك يا مايكل جاكسون. سوف أتصدى لك دائماً".