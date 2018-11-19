"العناني": 214 قطعة أثرية ليويا وتويا بالمتحف المصري بديلة لآثار توت عنخ آمون (صور)

قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إنه خلال احتفال المتحف المصري بعيده الـ 116 تم تحديد ممر الملك توت عنخ آمون بعد نقل القطع منه للمتحف الكبير ووضع مجموعة آثار جديدة 214 قطعة أثرية مكانها وهي تخص الكاهن يويا وزوجته تويا.





وأشار "العناني"، إلى أن المجموعة تضم قناع مذهب، وثلاثة توابيت، ومومياوتين يتم عرضهما لأول مرة، والأثاث اليومي والجنائزي ليويا وتويا.





وأوضح أن المتحف المصري بالتحرير لا يزال يحوي الكثير من الكنوز التي لم تعرض بعد والتي سيتم إظهارها تباعًا في فترة تجديد المتحف.





جاء ذلك على هامش احتفال المتحف المصري بالتحرير بعيد ميلاده 116 اليوم بحضور عدد كبير من السفراء.