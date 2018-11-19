ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

المليجي: قصر الدراسات العليا بكليات العلوم على خريجي الكلية لهذا السبب

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 07:06 م
المليجي: قصر الدراسات العليا بكليات العلوم على خريجي الكلية لهذا السبب
الدكتور السيد عبدالستار المليجي - نقيب العلميين
طباعة
آيات عامر
 
وافق الدكتور السيد عبدالستار المليجي نقيب العلميين، علي طلب الدكتور أحمد سامي عضو مجلس النقابة العامة وممثل شعبة العلوم الطبية بمجلس النقابة العامة، والذي يتضمن قصر الدراسات العليا في كليات العلوم علي خريجي كلية العلوم فقط، بحيث تلاحظ في الفترة الأخيرة أشخاص لا يحملون بكالوريوس العلوم ويعملون في تخصصات العلوم بعد الحصول علي دراسات عليا من كليات العلوم.

وأضاف المليجي، في بيان له، أن ذلك أدي إلي قصور في أداء تلك المهن وخللًا واضحا فيها، كما أدي لتقليل فرص العمل لخريجي كليات العلوم.

وأكد أنه تم إرسال الخطابات اليوم لكليات العلوم بالجامعات المصرية.
المليجي: قصر الدراسات العليا بكليات العلوم على خريجي الكلية لهذا السبب
المليجي: قصر الدراسات العليا بكليات العلوم على خريجي الكلية لهذا السبب
المزيد عن: نقابة العلميين المليجي أخبار مصر أخبار أحمد الشيخ
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
ألمانيا
-
x
21:45
-
هولندا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/19/2018 7:40:09 PM