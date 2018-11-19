المليجي: قصر الدراسات العليا بكليات العلوم على خريجي الكلية لهذا السبب

وافق الدكتور السيد عبدالستار المليجي نقيب العلميين، علي طلب الدكتور أحمد سامي عضو مجلس النقابة العامة وممثل شعبة العلوم الطبية بمجلس النقابة العامة، والذي يتضمن قصر الدراسات العليا في كليات العلوم علي خريجي كلية العلوم فقط، بحيث تلاحظ في الفترة الأخيرة أشخاص لا يحملون بكالوريوس العلوم ويعملون في تخصصات العلوم بعد الحصول علي دراسات عليا من كليات العلوم.





وأضاف المليجي، في بيان له، أن ذلك أدي إلي قصور في أداء تلك المهن وخللًا واضحا فيها، كما أدي لتقليل فرص العمل لخريجي كليات العلوم.



