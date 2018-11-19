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مصطفى وزيري: نجحنا في ترميم أطول بردية بالعالم ويبلغ طولها 20 مترًا (صور)

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 07:05 م
مصطفى وزيري: نجحنا في ترميم أطول بردية بالعالم ويبلغ طولها 20 مترًا (صور)
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حسام زيدان - تصوير: ياسمين عليوة
 
قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المرممين المصريين نجحوا في ترميم أطول بردية في العالم ويبلغ طولها 20 متر.

وأضاف وزيري، أن البردية تم العثور عليها في مقبرة يويا وتويا وهي تضم كتاب الموتى وظلت طوال سنوات في مخازن المتحف المصري بالتحرير، حتى نجح المرممين في الشهور الأخيرة ترميمها ووضعها في مكان العرض الجديد لجانب آثار يويا وتويا.

جاء ذلك على هامش احتفال المتحف المصري بالتحرير بعيد ميلاده 116 اليوم بحضور عدد كبير من السفراء.
مصطفى وزيري: نجحنا في ترميم أطول بردية بالعالم ويبلغ طولها 20 مترًا (صور)
مصطفى وزيري: نجحنا في ترميم أطول بردية بالعالم ويبلغ طولها 20 مترًا (صور)
مصطفى وزيري: نجحنا في ترميم أطول بردية بالعالم ويبلغ طولها 20 مترًا (صور)
مصطفى وزيري: نجحنا في ترميم أطول بردية بالعالم ويبلغ طولها 20 مترًا (صور)
مصطفى وزيري: نجحنا في ترميم أطول بردية بالعالم ويبلغ طولها 20 مترًا (صور)
مصطفى وزيري: نجحنا في ترميم أطول بردية بالعالم ويبلغ طولها 20 مترًا (صور)
مصطفى وزيري: نجحنا في ترميم أطول بردية بالعالم ويبلغ طولها 20 مترًا (صور)
مصطفى وزيري: نجحنا في ترميم أطول بردية بالعالم ويبلغ طولها 20 مترًا (صور)
مصطفى وزيري: نجحنا في ترميم أطول بردية بالعالم ويبلغ طولها 20 مترًا (صور)
مصطفى وزيري: نجحنا في ترميم أطول بردية بالعالم ويبلغ طولها 20 مترًا (صور)
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