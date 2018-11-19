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الأوقاف: أعددنا أكاديمية لتدريب الدعاة وفق المنهج الذي تحدث عنه السيسي

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 07:04 م
الأوقاف: أعددنا أكاديمية لتدريب الدعاة وفق المنهج الذي تحدث عنه السيسي
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هدى عبدالرازق
 
قال الشيخ جابر طايع، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف حول الفهم الخاطىء للدين قد أصابت كبد الحقيقة.

وأشار "طايع"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أن الوزارة أعدت أكاديمية لتدريب الدعاة وفق المنهج الذي تحدث عنه الرئيس السيسي، بحيث يكون المتدربين من وزارة الأوقاف مثقفون، ويستطيعون الحديث في كل المجالات.

وثمن كلمة وزير الأوقاف خلال الاحتفالية بشأن أن الناس يعبدون النصوص ولا تريد أن تشغل عقلها بتحليل النصوص.
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