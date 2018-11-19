"فيلا بـ3 مليون يورو وحساب بنكي".. هدية فنان شهير لزوجته بمناسبة حملها

قدم الممثل التركي بوراك أوزجيفيت​، فيلا في ألمانيا بقيمة 3 ملايين يورو، هدية لزوجته بمناسبة حملها في طفلهما الأول، كما استعان بمهندس ديكور لتجهيز غرفة المولود داخل الفيلا الخاص بهما في ألمانيا، والتي تبلغ قيمتها 120 ألف ليرة تركية، وطليت باللون الأزرق.

وحسبما ذكرت صحيفة "تقويم" التركية، كان أوزجيفيت، بطل مسلسل "حب أعمى" الشهير بكمال، تزوج من الممثلة فهرية أفجين المعروفة بفريدة، منذ فترة قصيرة بعدما جمعتهما قصة حب استمرت نحو 3 سنوات قبل الزفاف، جمعهما خلالها مسلسل رومانسي "طائر الحب"، المعروف بنسخته التركية "طائر النمنمة"، وأقيم الزفاف في يونيو الماضي، خلال حفل عائلي في قصر سعيد حليم باشا الفخم، ذي الطابع الملكي، بحضور نحو 500 مدعو ومدعوة، من تركيا، وألمانيا، والخارج، وعدد كبير من مشاهير تركيا وأصدقائهما المشتركين المقربين.

فيما ذكرت صحف تركية أن الثنائي استعدا لاستقبال المولود الجديد، الذي علما مؤخرًا أنه صبيًا، بفتح حساب بنكي مشترك لمولودهما المنتظر، ووضعا فيه مبلغ مليون ليرة تركية لضمان مستقبله.