رد قاس من فنانة شهيرة على غادة عبد الرازق بعد تصريحاتها الأخيرة

هاجمت الفنانة ​إيمي سالم، الفنانة غادة عبد الرازق بعد تصريحاتها الأخيرة بشأن شركة إعلام المصريين والتي زعمت أنها لا تريدها أن تقدم أعمالا فنية في الموسم الرمضاني المقبل.

وقالت "سالم" عبر حسابها على "فيسبوك" ​:" إلى الممثلة والزميلة غادة عبد الرازق، اولاً عيب قوي اللي انتي كاتباه دا لان الصراحه الشركة اللي انتي بتشتمي فيها وتتهميها دي محدش عارف فينا هما شغلوكي ازاي آخر 6 سنين، لان اخر اعمال نجحوا لحضرتك هما "حكاية حياة، وسبق الإصرار".

وأضافت:" بعد كدا ولا مسلسل اتشاف ولا اتباع لوحده، اللي كان متوقع انك تشكريهم لانهم شايلينك في كل اللي بعد كدا، على الاقل تخرجي حسن سير وسلوك، وما ينفعش يوم مانهي علاقة مع حد انهيها بالشكل اللي حضرتك كاتباه دا، اتمنى ان حضرتك متكونيش كاتبه الكلام دا وانتي في كامل وعيك، واتمنى ان دا كمان يكون تحت تأثير المهدئات".

يذكر أن إيمي سالم ليست الأولى التي تردّ على كلام عبد الرازق هذا، حيث ردّ عليها سابقاً الممثل المصري إدوارد وعاتبها مشيراً إلى أنه من المعيب أن يصدر كلام مثل هذا من ممثلة لها جمهور.