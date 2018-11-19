أستاذ سيكولوجية أديان: القرآن الكريم موجود قبل أن تخلق السماوات والأرض



قال الدكتور أحمد علي عثمان، أستاذ العلوم الإنسانية وسيكولوجية الأديان، إن الله عز وجل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للإنسانية، لافتًا إلى أن الإنجيل والزبور والقرآن الكريم، احتفلوا بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم.



وأضاف أستاذ العلوم الإنسانية وسيكولوجية الأديان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المسلمون يتساءلون"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن الله خاطب الأنبياء بأسمائهم بشكل صريح، أما الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فخاطبه بصفاته وهذا واضح في قوله تعالى: "يا أيها المدثر، ويأيها النبي، يا أيها الرسول"، وهذا دليل على مكانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم العالية عند الله.



وتابع أن القرآن الكريم موجود قبل وجود الزمان والمكان وقبل أن تخلق السماوات والأرض، ولم ينزل إلا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.



