طريقة عمل السلطة الإيطالية

المقادير

- صدر الدجاج : 250 غراماً (صحيح، بدون جلد)

- خس : 5 اكواب (مقطع)

- البصل الأخضر : 2 عود (مقطّعتان تقطيعاً رفيعاً)

- البندورة الكرزية : كوبان (البندورة الصغيرة جداً، Cherry)

- جبنة بازميزان : ملعقة كبيرة (مبروشة وقليلة الدسم)

- أوراق الغار : 2 ورقة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة (مقادير الصلصة الإيطالية)

- عصير الليمون : نصف كوب (مقادير الصلصة الإيطالية)

- الخل الأبيض : نصف كوب (مقادير الصلصة الإيطالية)

- ملح : ملعقة صغيرة (مقادير الصلصة الإيطالية)

- سكر : ملعقة صغيرة (مقادير الصلصة الإيطالية)

- الخردل : نصف ملعقة صغيرة (مقادير الصلصة الإيطالية)

- أوريغانو : ملعقة كبيرة (الصعتر البرّي، مقادير الصلصة الإيطالية)

- بابريكا : نصف ملعقة صغيرة (مقادير الصلصة الإيطالية)





طريقة التحضير

1. يخلط مزيج الصلصة ويوضع في البراد مدة ساعة.

2. يطبخ الدجاج كالآتي: يوضع في قدر مليئة بالماء ويضاف إليه ورق الغار.

3. يوضع على نار خفيفة إلى أن ينضج، ثم يصفّى ويترك جانباً ليبرد.

4. يقطّع الدجاج بالطول ثم يوضع على خليط السلطة.

5. ترشّ الجبنة.