طريقة عمل طاجن السمك

المقادير

- الهامور : 500 gr (فيليه بدون عظم)

- الفطر : 100 gr (مقطّع إلى شرائح)

- زيتون أخضر : 100 gr (مقطّع إلى شرائح)

- بندورة : 100 gr (مقشّرة)

- البصل : 50 gr (شرائح)

- الثوم : 50 gr (شرائح)

- حمص : 100 gr (حب مسلوق)

- كزبرة خضراء : رشّة

- ملح : رشّة (حسب الرغبة)

- كزبرة يابسة : رشّة

- فلفل أسود : رشّة (حسب الرغبة)

- زيت الزيتون : نصف كوب

- رب الطماطم : ملعقة كبيرة

- البهار الأبيض : رشّة (حسب الرغبة)

- الخل الأبيض : ملعقة صغيرة

- الخردل : ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : ملعقة صغيرة





طريقة التحضير

1- تخلط مقادير التتبيلة وهي (ملح وبهار أبيض حسب الرغبة، قليل من الخل الأبيض، قليل من الخردل، كزبرة يابسة، كزبرة خضراء، عصير ليمون حامض)، مع بعضها البعض، وينقع السمك فيها لمدّة ساعتين.





2- في قدر توضع على النار، يضاف زيت الزيتون، ويقلى البصل والثوم، مع التقليب حتى ينضجا.





3- ثم، يضاف كل من البندورة والفطر وكوب من الماء ورب البندورة ورشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود ورشة من الكزبرة اليابسة والكزبرة المفرومة الخضراء.





4- تترك حتى الغليان، ثم يضاف الحمص المسلوق وشرائح الزيتون الأخضر وتترك على النار لمدة دقيقتين فقط.





5- يرشّ السمك بقليل من الطحين، ويقلى بالزيت.



