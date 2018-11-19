حبس عاطل لاتهامه بسرقة بطاريات السيارات بحلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بسرقة بطاريات السيارات بدائرة القسم.

وكانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، تفيد قيام "ج.ج"27 سنة، عاطل، بسرقة بطاريات السيارات وبيعها بثمن بخس، وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات.

وبتقنين الإجراءات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم، وبحوزته بطاريتي سيارات حال بيعهما، وبمواجهته اعترف بسرقتها، وتم بإرشاده التوصل للمجني عليهما، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها السابق.