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ديشامب يفكر في 4 تعديلات على تشكيلة فرنسا

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 05:50 م
ديشامب يفكر في 4 تعديلات على تشكيلة فرنسا
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الفجر الرياضي
 
يفكر ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، إجراء عدة تعديلات على تشكيلة المنتخب الأساسية أمام أوروجواي في اللقاء الودي المرتقب يوم الثلاثاء المقبل.


ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية ، أن ديشامب يدرس إجراء 4 تغييرات في التشكيلة الأساسية بالدفع بالظهير الأيمن جبريل سيديبيه، وتانجوي ندومبيلي مكان نزونزي، مع الدفع بواحد من الثنائي لوكاس ديني أو فيرلان ميندي في الجانب الإيسر مع الدفع بمهاجم ليون نبيل فقير في الهجوم.


واشارت الصحيفة، إلي أن ديشامب يفكر في الاعتماد على خطته القديمة 4-2-3-1 بدلا من 4-3-3، في محاولة لتغيير استراتيجية اللعب مع المنتخب.


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