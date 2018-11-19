الدولار يتراجع فى بداية التعاملات المسائية اليوم الإثنين 19/11/2018

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى بداية التعاملات المسائية اليوم الإثنين، مقارنة بالأسعار الصباحية.





وانخفض سعر شراء الدولار قرشين في بنك قناة السويس إلى 17.86 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 17.96 جنيه.





وظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.





وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.





واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.





وفي بنك البركة سجل سعر العملة الأمريكية 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.





ووصل سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.