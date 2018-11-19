مطرب كندي يستأذن عمرو دياب لتقديم نسخة جديدة من أغنية "يا نور العين"

كشف المطرب الكندي "مساري" سبب اختياره لتقديم نسخة جديدة من أغنية "يا نور العين" للفنان عمرو دياب.



وقال "مساري" إن هذه الاغنية كان يسمعها في فترة شبابه بجميع أندية السهر في كندا وأمريكا، لذلك قام باختيارها لتقديمها في شكل جديد، لتكون الأغنية الجديدة التي تجمع بين "فرنش مونتانا" ومايا دياب.



وأكد "مساري" في مقابلة مع برنامج It’s Showtime على شاشة CBC، أنه استأذن الفنان عمرو دياب قبل إطلاق الأغنية وقبل عرض المشروع على مايا دياب و"فرنش مونتانا"، موضحًا أن هذا السؤال وجه له أكثر من مرة، وتابع أنه يعمل مع شركة أمريكية في لوس أنجلوس، ولا يمكنه استخدام كلمة واحدة من أغنية إلا بعد استئذان صاحبها.