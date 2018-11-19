النجم الساحلي يصدم الزمالك بسبب مرعي

ضم فريق النجم الساحلي، المحترف المصري عمرو مرعي للقائمة الإفريقية الأولية من أجل الاستعداد للمشاركة في النسخة الجديدة من بطولة كأس الكونفيدرالية.









ويأتي ضم عمرو مرعي لقائمة النجم الساحلي المبدئية بمثابة ضربة قوية لنادي الزمالك بعدما تردد في الفترة الأخيرة عن نية الأبيض في التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية.









وشهدت الفترة الماضية تألق واضح للمصري عمرو مرعي مع النجم الساحلي وهو ما دفع الزمالك، نحو التفكير في التعاقد معه.



