هل يجوز لزوجة الأب أن تضرب ابن زوجها؟

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أنه يحق لزوجة الأب أن تحاسب الطفل على أخطائه، لأنها أمه شرعًا، لها حقوق الأم عليه، فالطفل حينما يكبر لا يجوز له الزواج منها.





وجاء هذا خلال لقائه مساء الأحد ببرنامج "والله أعلم"، على سؤل "أنا متزوجة من رجل لديه طفل وأسرة زوجي ترفض تعنيفي وضربي لهذا الطفل إذا فعل خطأ ما، فهل يحق لي شرعًا تعنيفه كعقاب أم لا؟".









وأوضح: «أن رفض أهل أبيه لمحاسبتك للطفل قضية اجتماعية، مثلما لا يحب أب أن تفزعي ابنه وهو منك، هي مذاهب في قضايا التربية، نميل إليه، ألا نقهر الطفل أو نخضه أو نعاقبه، وإنما نعامله بحنان وحزم، لا بعلو الصوت ولا الضرب ولا العقاب بالحرمان من الأكل أو الوقوف».



