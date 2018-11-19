مستقبل وطن بالفيوم يهنئ الرئيس السيسي والقيادات التنفيذية والأمنية بالمولد النبوي الشريف

تقدم المهندس عبدالقادر الجارحى، الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالفيوم، ونواب وقيادات وأعضاء الحزب بالفيوم، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وكافة القيادات التنفيذية والأمنية وجيش مصر العظيم ورجال الأزهر الشريف والأوقاف بمناسبة المولد النبوى الشريف.





كما يقدم التهنئة لأهل الفيوم جميعا، وعلي رأسهم اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، واللواء خالد شلبى، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف، داعين الله أن يجعل هذه الذكرى العطرة فاتحة خيرا وأمنا وأمانا واستقرار على مصرنا الغالية.



