"كتابين هدية تذكارية من وزير الأوقاف" آخرهم.. 8 هدايا حصل عليهم "السيسي"

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد الحكم في البلاد، قدم بعض من المواطنين والمسئولين، بعض الهدايا التذكارية للرئيس، أخرهم تسلم كتابين من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي.

وقدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف هدية علماء وأئمة الوزارة والعاملين بها للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي عبارة عن كتابين من أحدث إصدارات الوزارة، وهما "الفهم المقاصدي للسنة النبوية " و"الفكر النقدي بين التراث والمعاصرة"، وذلك خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي، بمركز مؤتمرات الأزهر في مدينة نصر.

حفل تخرج الدفعة 156 ضباط الصف المتطوعين

وخلال حفل تخرج الدفعة 156 ضباط الصف المتطوعين، بمعهد ضباط الصف المعلمين، بمدنية التل الكبير، في الثاني من أغسطس الماضي، قدم اللواء مدحت عبد الرازق مدير معهد ضباط الصف المعلمين، كتاب الله هدية تذكارية للرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام الحفل.

احتفالية يوم المرأة المصرية

وفي الواحد والعشرين من مارس المنصرم، قدمت الأم المثالية لمحافظة الفيوم أميرة راغب محمود سعيد مصحفًا مغلفًا بورق سلوفان داخل قيبة هدايا للرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تكريمها، قائلة للرئيس:"أنت سيف الله المسلول وربّنا مش هيخمد سيفك أبدًا إلاّ بالنصر وأنت منصور بإذن الله"

افتتاح الرئيس المرحلة الأولى من مشروع الصوب الزراعية

وفي الثامن من فبراير المنصرم، قدم اللواء محمد عبد الحي محمود، رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية، كتاب الله للرئيس عبد الفتاح السيسي كهدية تذكارية، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرحلة الأولى لمشروعات الصوب الزراعية المحمية بقاعدة محمد نجيب العسكرية بمدينة الحمام بمحافظة مرسى مطروح.

افتتاح مشروع أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط

وفي الثامن عشر من نوفمبر 2017، قدم اللواء مصطفى أمين مدير عام مشروعات الخدمة الوطنية، المصحف الشريف "هدية" للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح السيسي لمشروع أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط "غليون"، وعدد من المشرعات الأخرى بكفر الشيخ.

مجسم شعار الشرطة في عيد الشرطة

بينما أهدى اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، هدية تذكارية، مجسم شعار الشرطة، للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية "عيد الشرطة"، في الرابع والعشرون من يناير عام 2017.

افتتاح التوسعات الجديدة بشركة النصر للكيماويات

وفي الرابع والعشرين من ديسمبر 2016، قدم اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف رئيس شركة النصر للكيماويات الوسيطة التابعة للخدمة الوطنية للقوات المسلحة، المصحف الشريف هدية تذكارية للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح التوسعات الجديدة بشركة النصر للكيماويات الوسيطة التابعة للخدمة الوطنية للقوات المسلحة بأبو رواش في الجيزة.

مصحف هدية للسيسي من أبناء الشهداء

وفي الثالث والعشرين من يناير 2016، قدم طفلان من أبناء الشهداء مصحفا هدية للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس.