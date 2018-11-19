بعد 3 أشهر.. كشف لغز العثور على جثة سيدة ملقاة بالقمامة بأوسيم

نجح رجال مباحث الجيزة بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر، في فك لغز العثور على جثة سيدة داخل حقيبة وملقاة بالقمامة بالقرب من الطريق الدائري، بدائرة مركز أوسيم، وتبين أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة لسوء سلوكها.

وكان تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا بورود بلاغا للمقدم محمود بسيوني نائب مأمور مركز شرطة أوسيم من الأهالي بالعثور على جثة داخل حقيبة، ملقاة بالقمامة، بمنطقة نائية بالقرب من الطريق الدائري، بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم محمود بسيوني نائب مأمور مركز أوسيم، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، لمكان البلاغ، وتبين أن المنطقة نائية لا يوجد بها أي كاميرات مراقبة؛ لتسهيل الوصول لمرتكب الجريمة أو المتورط فيها، وأن الجثة لسيدة في أواخر العقد الثاني من عمرها، ولا يوجد معها أي أوراق تفيد هويتها.

وكشفت معاينة الجثة عن وجود آثار ضرب بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم، ما يوضح تعرضها للتعذيب قبل وفاتها، وتم التحفظ على الجثة.

وعكف ضباط مباحث الجيزة، بإشراف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية على العمل لفك طلاسم الجريمة، وتوصلت جهودهم لتحديد هوية المجني عليها، وتبين أنها تدعى ولاء وأن زوجها وراء ارتكاب الواقعة لسوء سلوكها، وتمكنت قوة أمنية من القبض عليه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.