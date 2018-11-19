أحمد يونس يكشف مفاجآت "كلام معلمين" في عام ٢٠١٩

يستعد أحمد يونس، مقدم برنامج "كلام معلمين" علي ٩٠٩٠ لبدء مسابقه في خلال أيام عبارة عن فقرتين، "الأولى" تحت اسم يا ترى ٢٠١٩ جايبه أي مع يونس، والثانية خاصة بحصاد العام حول فقرات البرنامج وقياس مدى رضا ومتابعة المستمعين لها، تحت عنوان كشف حساب مع يونس.

وكان يونس قد أعلن في وقت سابق أن عام ٢٠١٩ سيشهد مفاجأة وتطور كبير فيما يخص برنامجه الإذاعي كلام معلمين

لكنه لم يفصح عن تفاصيلها حاليا.

ومن المنتظر ان تكشف هذه المفاجأة مع إعلان الراديو ٩٠٩٠ لخريطته البرامجية الجديدة والتي ستنطلق في العام ٢٠١٩