تعديلات محتملة على تشكيلة البرازيل أمام الكاميرون

يواصل المنتخب البرازيلي تحت قيادة مدربه تيتي وبوجود نجمه نيمار دا سيلفا جولته الأوروبية بمواجهة نظيره الكاميروني تحت قيادة الهولندي كلارينس سيدورف غدًا الثلاثاء في مباراة ودية ستقام في بلدة ميلتون كينز (بالقرب من لندن)، ضمن استعدادات الأخير لبطولة أمم أفريقيا 2019.

وسيغادر منتخب "السامبا" لندن -التي فاز فيها وديا على أوروجواي بهدف نظيف أحرزه نيمار من ركلة جزاء- متجها إلى بلدة ميلتون كينز، التي تقع على بعد 50 كلم من العاصمة البريطانية، لاختتام مبارياته الودية للعام الجاري بهذا اللقاء.

ووضع تيتي أفضل تشكيل ممكن لديه خلال مواجهة السيليستي في ظل غياب كل من كاسيميرو ومارسيلو وفيليب كوتينيو، والذي سمح له باشراك والاس في منتصف الملعب وفيليبي لويس في مركز الظهير الأيسر ودوجلاس كوستا في مركز المهاجم.

وفي مبارة الغد من المحتمل إجراء بعض التغييرات في الجانب الدفاعي للمنتخب الكناري، حيث ظهر كل من ديدي وبابلو أمس الأحد في أحد المؤتمرات الصحفية وتمت الإشارة إلى احتمالية دخولهم في التشكيل المكون من 11 لاعبا الذي سيخوض المباراة على ملعب (إم كيه) الذي يتسع لـ30 ألف مشجع.

وفي تجربته الرابعة له كمدرب بعد قيادة كل من ميلان الإيطالي وشنزن الصيني وديبورتيفو لا كورونيا الإسباني، يدخل منتخب "الأسود" بقيادة المدرب سيدورف هذه المباراة بعد تحقيق فوز وحيد فقط في آخر خمسة لقاءات، وبهدف إعداد قوة ضاربة للفريق قبل انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا في الفترة من 15 يونيو/حزيران وحتى 13 يوليو/تموز لعام 2019.

ويعتمد سيدورف على نجمه إريك ماكسيم تشوبو-موتينج -لاعب فريق باريس سان جيرمان- والذي سبق له التعود على أجواء الطقس البارد، مثل التي سيخوض فيها "الأسود" مباراة الغد، وذلك لقضاء فترة من مسيرته داخل نادي ستوك سيتي الإنجليزي.